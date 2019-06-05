أوقاف كفر الشيخ : 357 ساحة لأداء صلاة العيد بالمحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الشيخ سعد الفقي ، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك،اليوم الأربعاء، بساحة الاستاد الرياضي، التي تم تجهيزها بكافة الترتيبات من قبل مديرية الأوقاف ومديرية الأمن .

وأوضح الفقي ، لـ" اليوم السابع "، أن عدد الساحات المخصصة للصلاة 357 ساحة، بمدن وقرى المحافظة ، وسيتناول خلال خطبة العيد الدروس المستفادة من شهر رمضان ، وما يجب أن يفعله المسلم عقب الشهر الفضيل، ومكانة اليتيم في الإسلام ، وكيفية احتفال الرسول صلى الله عليه وسلم بالعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين القيادات التي ستؤدي صلاة العيد في ساحة الاستاد الرياضي، اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائي ، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء محمد بنداري،ـ السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية والشعبية، وألاف المواطنين.