أوقاف القليوبية: انتهاء الاستعدادات بـ443 ساحة لصلاة العيد..وقائمة بالمحظورات

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم عقد اجتماعا مع غرفة عمليات متابعة لصلاة عيد الفطر المبارك، بحضور الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة، وكامل أعضاء اللجنة، للتأكيد على عدم السماح بإقامة ساحات غير الساحات التي تمت الموافقة عليها، على أن تحمل الساحات المعتمدة شعار الأوقاف، والتأكيد على اللجنة بالانعقاد الدائم حتى انتهاء شعائر صلاة العيد، وتوفير كافة السبل للمصلين.

وأضاف "أبو السعود" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم إعداد 443 ساحة خلاء استعدادا لعيد الفطر المبارك، وتم امدادها بخطيب أصلى وآخر احتياطى، مع وجود عامل تابع للأوقاف للإشراف عليها، ومنع رفع لافتات وشعارات سياسية أو دينية بها، وعدم تمكين غير التابعين للأوقاف من الإمساك بصوتيات الساحة لغلق الباب أمام استخدامها لغير أهدافها.

وأوضح "أبو السعود" أن توزيع الساحات بمدن المحافظة جاءت على النحو التالي "بنها أول 25، بنها ثان 25، كفر شكر 19، طوخ 17، برشوم 34، قها 14، قليوب 54، القناطر 63، شبين شرق 24، شبين غرب 23، شبرا شرق 27، شبرا غرب 42، الخصوص 29، العبور 23، الخانكة 24".

وتابع، أنه سيتم تكثيف الجهود الدعوية بالمدارس العلمية التى تتناول كتب التراث وشرحها فى مجال الحديث النبوى، والتفسير وعلومه، والأخلاق والتصوف، إلى جانب تلقى استفسارات الصائمين وتساؤلاتهم، مشيرا إلى أن المديرية بصدد إعداد ملتقى فكرى موسع على مثال الملتقى الفكرى لمسجد مولانا الإمام الحسين، مما سيكون له الأثر الكبير فى نفوس المواطنين بالقليوبية، حيث يستمتعون فيه بتلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية، إلى جانب الندوات والمحاضرات الدينية والثقافية بشتى أنواعها.