أهالى سيناء يحتفلون بالعيد بالخروج فى مسيرات.. ووفد الكنيسة يهنئى المحافظ

شمال سيناء ـ محمد حسين

احتفل أهالى شمال سيناء الأحتفال بعيد الفطر، بمسيرات انطلقت فى كافة انحاء مدن المحافظة، وحرص الأهالى على أحياء تقاليدهم المتوارثة للأحتفال بالعيد، حيث اصطحب الأباء أبنائهم فى جولات على الأقارب وأرحامهم من كبار السن.

أهالى سيناء يخرجون فى مسيرات (1)



أهالى سيناء يخرجون فى مسيرات (2) وشهدت الدواوين وصول الشباب والقادمين من محافظات اخرى لتقديم التهانى لمشايخ القبائل وكبار السن، وبدورها استعدت العائلات للعيد مبكرا فى دواوينها بتجهيز صوانى الكعك الحلويات واوانى الشاى والقهوة العربية وتقديمها للقادمين من الضيوف المهنئين بالعيد.

أهالى سيناء يخرجون فى مسيرات (3)



أهالى سيناء يخرجون فى مسيرات (4)



أهالى سيناء يخرجون فى مسيرات (5) وكانت أبرز مشاهد التهانى بالعيد احتفال ابناء قبيلة السواركة بعيد الفطر فى وسط مدينة العريش بديوان زاوية الشيخ عيد أبو جرير، وأقبل أعداد كبيرة من المهنئين بالعيد من مدن وقرى مجاورة يقدمون التهاني الشيوخ وكبار سن يتواجدون فى المكان . كما شهدت قرية الروضة احتفال ابناء القرية وذوى الشهداء بالعيد بزيارتهم مبكرا لمقبرة الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم، وأعقب ذلك تجمع الأهالى فى ديوان قرية الروضة المجاور لمسجد الشهداء وتبادل التهانى بالعيد بمشاركة أطفال وشباب من ابناء الشهداء ممن أصيبوا فى حادث الروضة وكان من الناجين.

أهالى سيناء يخرجون فى مسيرات (6)



أهالى سيناء يخرجون فى مسيرات (7)



أهالى سيناء يخرجون فى مسيرات (8)



أهالى سيناء يخرجون فى مسيرات (9) وفى قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد والتى قطع للوصول اليها شباب عشرات الكيلو مترات لتقديم التهنئة لرموزهم ومشايخهم والاحتفال مع ابناء قرية الجورة بالعيد، واستقبل الشيخ عرفات خضر المهنئين وسط بهجة سادت بين الجميع وفى مدينة بئر العبد استقبلت دواوين قبائل البياضية والدواغرة والعقايلة والاخارسة الأهالى المهنئين بالعيد، كما حرض ابناء وسط سيناء على إحياء عادة المعايدات فى دواوينهم فى القرى المختلفة وداخل مدن وسط سيناء وهى الحسنة ونخل .

فيما استقبل اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفد من طلبة المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقدم الوفد للمحافظ هدية العيد وباقات الزهور.

كما استقبل محافظ شمال سيناء، وفد من كنيسة العريش، ضم عددا من القساوسة نقلوا خلالها لمحافظ شمال سيناء تهنئة الكنيسة لكل اهالى المحافظة بحلول عيد الفطر.

وكان المحافظ، بدء استقبال اهالى شمال سيناء المهنئين له، وقيادات المحافظة التنفيذية بعيد الفطر .

وحضر المهنئين من رموز قبلية وأعضاء مجلس النواب، ومجموعات شبابية مختلفة، ورؤساء الجمعيات الأهلية لديوان المحافظة فى مجموعات، اصطحبوا خلالها أطفالهم الصغار، والتقطوا الصور التذكارية مع المحافظ اثناء تقديمهم التهنئة له، وحرص عددا من بينهم على الحضور مرتدين الأزياء العربية التقليدية لأبناء قبائل المحافظة من ابناء البادية .

وبدوره قدم المحافظ لمهنئيه بالعيد، كعك العيد فى تقليد قال انه تحرص محافظة شمال سيناء عليه كل عيد ويقيمه كل محافظ، لافتا ان محافظة شمال سيناء جميع من فيها من اهالى قريبين من بعضهم البعض، وهم عائلة واحدة يحرصون على ان يتشاركون سويا فرحة العيد .

واكد المحافظ، انه لن يؤثر على المحافظة اى محاولات ارهابية لزعزعة استقرارها، لافتا أن أهالى شمال سيناء رغم أحزانهم يحتفلون بالعيد