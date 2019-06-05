سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:02 ص
أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر الشهيد عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى"محمود الزونجي"  24 سنة وشهرته الزونجي  مقيم السعادات مركز بلبيس، المتهم بقتل النقيب "عمر ياسر عبد العظيم" معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، مصرعه منذ قليل في تبادل إطلاق النيران مع قوات أمن الشرقية، بمدخل كفر جمعة التابعة لمركز الزقازيق ناحية قرية ميت أبوعلي، حيث تبين أن المتهم كان يختبيء بها برفقة عدد من العناصر شديدة الخطورة، واستمر تبادل النيران أكثر من 3 ساعات.

والزونجي من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية بينها حكم بالإعدام.

وفى الواقعة الأولى تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا قبل أيام من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أحد المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارته بطريق "بلبيس- أبوحماد" دائرة مركز أبوحماد، وأثناء نزول قوة من مباحث أبوحماد بقيادة رئيس المباحث والمعاونين ومأمور المركز، مع المبلغ لملاحقة الجناة، بادر المتهم ومرافقوه بإطلاق النار.

وأثناء ضبطهم أطلق الجناة النيران على القوات، ما أسفر عن استشهاد معاون مباحث أبوحماد النقيب  عمر ياسر عبد العظيم، إثر إصابته بطق ناري وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس العام.

 


الشرقية

مركز شرطة ابوحماد

استشهاد

ضابط شرطة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يتقدم جنازة الشهيد عمر ياسر.. ويؤكد: دماؤكم لن تضيع هباءً

السبت، 01 يونيو 2019 01:19 م

افتكروهم فى رمضان .. 5 شهداء شرطة يقدمون أرواحهم فداء للوطن بالبدرشين

الجمعة، 31 مايو 2019 11:44 ص

افتكروهم فى رمضان.. مصطفى بدوى شهيد تعاطفت معه منصات التواصل الاجتماعى

الخميس، 30 مايو 2019 11:02 ص

افتكروهم فى رمضان.. الشهيد فتحى جعفر استشهد فى انفجار عبوة ناسفة

الخميس، 30 مايو 2019 01:00 ص

فريق بحث جنائى بقيادة مدير مباحث الشرقية لضبط المتهمين بقتل "معاون" أبوحماد

الأحد، 02 يونيو 2019 05:19 م

وصول جثمان ضابط مباحث الشرقية لمسجد الصحابة لصلاة الجنازة عليه.. صور

السبت، 01 يونيو 2019 01:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة