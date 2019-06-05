أكبر صحف الهند تبرز إجراءات مصر لتطوير السياحة فى حوار مع الدكتورة رانيا المشاط

كتبت - آمال رسلان

أبرزت صحيفة The Hindu وهى واحدة من أكبر الصحف الهندية التى تصدر باللغة الإنجليزية، الإجراءات الإصلاحية الهامة التى اتخذتها مصر للنهوض وتطوير صناعة السياحة المصرية، وذلك فى مقدمة الحوار الذى أجرته الصحيفة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وبدأت الصحيفة الحديث بالإشارة إلى إشادة منظمة السياحة العالمية بقرارات الدكتورة رانيا المشاط والمتعلقة بالإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة فى مصر لتحقيق الاستدامة وأيضا تمكين المرأة، بالإضافة إلى إشادة منظمة الأمم المتحدة بجهود الوزيرة لتطوير القطاع.

وتناولت الصحيفة الحديث عن تعيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة فى العام الماضى، وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة اتخذت خطوات جريئة لتحديث وتطوير قطاع السياحة وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتحدثت الوزيرة خلال هذا الحوار عن كيفية استفادة المجتمعات من الدخل الذى تحققه السياحة المصرية، موضحة أن الهدف من السياحة -كما تم إبرازه فى الحملات الترويجية – أنه بدلا من أن تقتصر تجربة السائح على التقاط الصور أو دفع قيمة زيارة أحد المتاحف أو المزارات السياحية بل يجب أن يعيش تجربة فى المكان، لافتة إلى أنه من الأفضل أن تتضمن تجربته شراء منتجات يدوية أو المشاركة فى فعاليات محلية أو الاستعانة بمرشد من المقيمين بالمكان أو تناول الأكلات المحلية أو استخدام وسيلة انتقال محلية، فبذلك تعود الفائدة على الجميع.

وأضافت أنه فى الوقت الذى يدعم فيه السائحون المجتمعات المحلية بشكل مباشر فإن رحلة هؤلاء السائحين يتم إثراؤها بمزيد من التجارب الحقيقية والأصيلة، وهذا هو السبب فى اختيار أن يكون اسم الحملة الدعائية الرئيسية لمصر Experience Egypt.

وأكدت الوزيرة على أن السياحة المستدامة لا تقتصر فقط على تنمية المكان، بل على تنمية المكان والنَّاس، وذلك وفقا لما ترتكز عليه رؤية برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

وفى سؤال عن كيفية تشجيع الشركات الخاصة لتطبيق الاستدامة خاصة أن حوالى 98% من صناعة السياحة فى مصر تُدار بواسطة القطاع الخاص وذلك تحت إشراف ورقابة وزارة السياحة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة فى مصر هو مواكبة الاتجاهات الحديثة والتى يُعتبر من أهمها السياحة الخضراء، فعلى سبيل المثال بالنسبة لتقييم الفنادق فقد تم إضافة تصنيف "الخضراء" الذى يضم الفنادق صديقة البيئة، كما أن الوزارة تمنح شهادة "النجمة الخضراء"، وحتى اليوم فإن 10% من الغرف الفندقية فى مصر حاصلة على شهادة النجمة الخضراء.

وأضافت أنه يتم تشجيع الفنادق لتبنى سياسات صديقة للبيئة فى مشروعاتها و الاستثمار فى رفع كفاءة الطاقة واستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة، كل هذه الإجراءات تتم فى نفس الوقت الذى يتم فيه تطوير البنية التحتية فى المناطق السياحية الرئيسية مثل تحديث محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف وتوليد الطاقة.

وعن دور السياحة فى تشغيل الشباب، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الشباب لهم دور كبير فى المساهمة فى تطوير قطاع السياحة فى مصر، فعلى سبيل المثال يتم تشجيع الجامعات على مستوى الدولة لتدريس مناهج تتعلق بالسياحة مثل الضيافة والنقل والتسويق وفن الطعام وعلم المصريات والحفاظ على التراث، فكل هذه المجالات تمنح فرصا كبيرة للعمل، مشيرة الى أن مضاعف التشغيل فى القطاع 3:1. أى أن كل فرصة عمل مباشرة يوفرها قطاع السياحة يقابلها ثلاث فرص عمل غير مباشرة.

وحول مشاركة المرأة فى القوى العاملة فى مصر والتى تبلغ 23%، ومدى اهتمام الوزارة بتمكين المرأة، أوضحت الوزيرة أن المساواة بين الجنسين وتمكين السيدات والفتيات هو من الأهداف العالمية، وأكدت أن أحد أولويات وزارة السياحة تتضمن التأكد من ملائمة بيئة العمل فى الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى للمرأة مما يكون دافع لتشجيع المزيد من السيدات للعمل بالقطاع، كما أن الوزارة تعمل على زيادة عدد السيدات ببرامج التدريب، علاوة على ذلك فهناك حملات توعية للسيدات ومنها تقديم نماذج ناجحة من النساء، ومكافحة ظاهرة التحرش إضافة إلى عمل برامج لتمكين المرأة فى أماكن عملها.

وفى سؤال عن الموقف الأمنى فى مصر، أكدت وزيرة السياحة على أمن المقصد المصري، مشيرة إلى أن مصر تقوم باستمرار بمراجعة وتطوير وتعزيز إجراءاتها الأمنية، وقالت أنه فى إبريل 2019 حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية فى السياحة" والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، وذلك تقديرا لجهود مصر فى تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

وأشارت الصحيفة إلى ما دعى إليه مؤخرا البنك الأسيوى للتنمية للتركيز على تحقيق السياحة المستدامة من خلال تطوير البنية التحتية، وأوضحت الصحيفة أن مصر كانت لعقود مركزا لجذب السائحين من كافة أرجاء العالم، وأنها استطاعت تحقيق رقما قياسيا فى عدد سائحيها فى عام 2010 وذلك لما تمتلكه من تراث حضارى وثقافى وشواطئ متميزة، موضحا أنه بالرغم من أن قوانين السياحة فى مصر لم تتغير منذ حوالى 40 عام، إلا أن السياحة تساهم بحوالى 10% من القوة العاملة حيث توفر 5,2 مليون وظيفة وتساهم بحوالى 12% من إجمالى الناتج المحلى.