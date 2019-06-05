"أفريكان بيزنس": البنك التجارى الدولى ضمن أفضل 27 شركة فى قارة أفريقيا

كتب - أحمد يعقوب

أعلنت مؤسسة "أفريكان بيزنس" المتخصصة تصنيفها لأفضل 250 شركة فى أفريقيا، حيث تصدر البنك التجارى الدولي، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، قائمة الشركات المصرية فى التصنيف على مستوى القارة السمراء.

وأشارت "أفريكان بيزنس" إلى أن البنك التجارى الدولى من أكثر الشركات المصرية التى تحسن ترتيبها بشكل ملحوظ فى تصنيف "أفضل 250 شركة بأفريقيا"، حيث قفز البنك من المركز الـ 35 خلال عام 2018، ليحتل المركز الـ27 خلال العام الجاري، متقدما 8 مراكز خلال فترة وجيزة.

وقالت "أفريكان بيزنس" إن هذا التحسن جاء بفضل ما حققه البنك من انتشار داخل القطاع المصرفى المصري، نظرًا لما يقدمة من خدمات ومنتجات مالية تناسب شرائح مختلفة الحجم من المشروعات والمؤسسات والأفراد والمستثمرين أصحاب الملاءة المالية.

وتضمنت قائمة أفضل 250 شركة بأفريقيا لعام 2019، 39 شركة مصرية مقابل 34 شركة خلال عام 2018، لتحقق الشركات المصرية أكبر زيادة فى هذا التصنيف العالمي.

وأكدت "أفريكان بيزنس" أن الاقتصاد المصرى يأتى فى صدارة توقعات معدلات النمو خلال عام 2019، ويتسق ذلك مع ما تنبأت به مؤسسة "Exotix" للأوراق المالية، وهذا بالإضافة إلى توقعاتها الإيجابية بانخفاض معدلات التضخم وتضاؤل العجز فى الحساب الجاري.

وتناولت "أفريكان بيزنس" توقعات صندوق النقد الدولى "IMF" بالنسبة للاقتصاد المصري، الذى يشير إلى توقعاته بأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر بنسبة 5.5% خلال العام الجاري، إلى أن يصل لحوالى 6% بحلول عام 2024.