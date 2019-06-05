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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 – 6 – 2019 فى مصر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:26 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 – 6 – 2019 فى مصر سبائك _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 – 6 – 2019، أول أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاع طفيف بقيمة جنيه واحد، ليسجل جرام الذهب عيار 21 فى أسواق الصاغة 618 جنيها للجرام فى أعلى مستوى له فى أكثر من شهر.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار18 سجل 529.75 جنيه

عيار 21 سجل 618 جنيها

عيار 24 سجل 706 جنيها

الجنيه الذهب 4944 جنيها

أوقية الذهب 1326 دولارا

وقال مهدى عبد الفتاح، عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس أثر على الأسعار فى مصر، لافتا إلى أن أوقية الذهب فى صعود مستمر الأمر الذى أثر على الأسواق.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن استمرار الاضطرابات العالمية خاصة التصعيد الأمريكى ضد الصين والمكسيك، رفع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، الأمر الذى أدى إلى زيادة الأسعار بهذا الحد.


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