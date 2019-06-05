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آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد فى 406 ساحات بالمنوفية وسط تواجد أمنى مكثف

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:12 ص
آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد فى 406 ساحات بالمنوفية وسط تواجد أمنى مكثف صلاة العيد
المنوفية محمد فتحى

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أدى الآلاف من أهالى قرى ومدن محافظة المنوفية صلاة عيد الفطر المبارك بما يقرب من 406 ساحات المخصصة لصلاة العيد بمحافظة المنوفية وسط تأمينات من رجال الشرطة.
 
ومن جانبه أعلن اللواء سمير أبو زمل مدير أمن المنوفية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين الاحتفال بعيد الفطر، وذلك عن طريق رفع درجة  الاستعداد القصوى من اليوم وحتي الانتهاء من الاحتفال بعيد الفطر  .
 
وأضاف مدير الأمن ،فى تصريح خاص  لليوم السابع أنه تم تشيكل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى بكل مركز لرصد أي مشاكل تكون غرضها  تعكير صفوة الاهالي بأحتفال الاهالي بعيد الفطر المبارك .
 
الآلاف يؤدون صلاة العيد بالمنوفية (1)
 
الآلاف يؤدون صلاة العيد بالمنوفية (2)
 
الآلاف يؤدون صلاة العيد بالمنوفية (3)
 

 


محافظه المنوفيه

صلاه عيد الفطر

مدير امن المنوفيه

تامين احتفالات العيد

المنوفية

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