سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

بعد إحالتهم للمحاكمة العاجلة..

"آخرك بتاع أمن".. تفاصيل جريمة «الأشقياء الثلاثة» وقتلهم صاحب شركة وسرقته

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:16 م
"آخرك بتاع أمن".. تفاصيل جريمة «الأشقياء الثلاثة» وقتلهم صاحب شركة وسرقته جثه - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين بقتل صاحب "شركة عقارات"، لسرقته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "نوري. م "، "صالح. ا" ،"علي. م"، واعترف المتهمين بارتكابهم واقعة قتل المجنى عليه "حسام. ع"، صاحب شركة مقاولات بغرض سرقته.

واعترف المتهم الأول، بأنه قرر سرقة المجنى عليه، بغرض الانتقام منه لرفضه عمله معه فى الشركة، بالرغم أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، مستطردا: "طلبت منه كذا مرة يدينى فرصة عمل، كان بيهنى وطردنى، وقالى "أنت آخرك بتاع أمن" .

وأضاف المتهم الأول، "شوفت جوا خزنته فلوس كتير، فقررت الاستعانة بأحد المحترفين لسرقة الخزنة، ولجأت للمتهم الثاني وهو من وضع خطه لإتمام عمليه السرقة، بأنه يقوم بضربى بآله حادة، عشان تظهر فى كاميرات المراقبة، أنه شخص غريب، ومحدش يشك فيا، بعد كده تسلسل من المنور، وأثناء محاولته حمل الخزنة لعجزه عن فتحها، صاحب الشركة حس بيه، فلما راحله ضربه بالسكينة وهرب".

فيما اعترف المتهم الثالث، بأنه ليس لديه أي دور بعملية السرقة، إلا أنه شعر أن المتهم الأول كان يدبر لشئ ما، وبمداهمته علم بتخطيطه لسرقة شركة العقارات، وتأجيره لمسجل لارتكاب الواقعة وبمواجهتي له اتفق معي بأن يشتري ثمن سكوتي بربع ما يتحصلون عليه من الخزنة، فوافقت والتزمت السكوت.

واعترف المتهم الثاني، بارتكابه الواقعة بغرض سرقة الخزنة، وأثناء فشله فى فتحها دخل عليه المجني عليه، فقام  بطعنه، فأرداه قتيلاُ.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة صاحب شركة عقارات، مقتولا داخل شركته وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم وأرشد عن باقي المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن أداة الجريمة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


قتل

سرقة

القتل العمد

سرقة بالاكراه

نيابة القاهرة الجديدة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة