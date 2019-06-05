"آخرك بتاع أمن".. تفاصيل جريمة «الأشقياء الثلاثة» وقتلهم صاحب شركة وسرقته

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين بقتل صاحب "شركة عقارات"، لسرقته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "نوري. م "، "صالح. ا" ،"علي. م"، واعترف المتهمين بارتكابهم واقعة قتل المجنى عليه "حسام. ع"، صاحب شركة مقاولات بغرض سرقته.

واعترف المتهم الأول، بأنه قرر سرقة المجنى عليه، بغرض الانتقام منه لرفضه عمله معه فى الشركة، بالرغم أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، مستطردا: "طلبت منه كذا مرة يدينى فرصة عمل، كان بيهنى وطردنى، وقالى "أنت آخرك بتاع أمن" .

وأضاف المتهم الأول، "شوفت جوا خزنته فلوس كتير، فقررت الاستعانة بأحد المحترفين لسرقة الخزنة، ولجأت للمتهم الثاني وهو من وضع خطه لإتمام عمليه السرقة، بأنه يقوم بضربى بآله حادة، عشان تظهر فى كاميرات المراقبة، أنه شخص غريب، ومحدش يشك فيا، بعد كده تسلسل من المنور، وأثناء محاولته حمل الخزنة لعجزه عن فتحها، صاحب الشركة حس بيه، فلما راحله ضربه بالسكينة وهرب".

فيما اعترف المتهم الثالث، بأنه ليس لديه أي دور بعملية السرقة، إلا أنه شعر أن المتهم الأول كان يدبر لشئ ما، وبمداهمته علم بتخطيطه لسرقة شركة العقارات، وتأجيره لمسجل لارتكاب الواقعة وبمواجهتي له اتفق معي بأن يشتري ثمن سكوتي بربع ما يتحصلون عليه من الخزنة، فوافقت والتزمت السكوت.

واعترف المتهم الثاني، بارتكابه الواقعة بغرض سرقة الخزنة، وأثناء فشله فى فتحها دخل عليه المجني عليه، فقام بطعنه، فأرداه قتيلاُ.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة صاحب شركة عقارات، مقتولا داخل شركته وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم وأرشد عن باقي المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن أداة الجريمة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.