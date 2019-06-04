95 ساحة استعدت لاستقبال المصلين فى عيد الفطر بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

استعدت ساحات العيد بمحافظة أسوان لاستقبال المصلين فى أول أيام عيد الفطر المبارك، غداً الأربعاء.

وقال الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن الأوقاف جهزت 95 ساحة لأداء صلاة العيد فيها بنطاق محافظة أسوان، بجانب مساجد المحافظة البالغ عددهم 1978 مسجداً بشرط ألا يكون المسجد قريباً من ساحة تؤدى فيها الصلاة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل ساحة بها إمام أصلى وخطيب احتياطى ومؤمنة تأمين جيد بواسطة عمال الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية.

ومن جانبه، أعطى أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.