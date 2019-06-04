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9 أسباب تؤدى للإصابة بالربو.. أهمها الحيوانات الأليفة فى المنزل والرطوبة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:26 م
9 أسباب تؤدى للإصابة بالربو.. أهمها الحيوانات الأليفة فى المنزل والرطوبة أسباب الإصابة بالربو
كتبت أمل علام

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 كشفت صحيفة boldsky الهندية فى تقرير لها اليوم عن اسباب الاصابة بمرض الربو، إن الربو مرض رئوى يتميز بحدوث صفير، وسعال، وضيق بالصدر، وضييق مجرى الهواء، وانسداده، وضيق التنفس.

هذا المرض هو عامل رئيسى يسهم فى عدم الذهاب للعمل أو المدرسة، نوبات الربو الحادة قد تتطلب دخول المستشفى بشكل متكرر، وقد تكون قاتلة، موضحة أن سبب الربو، هو التهاب الشعب الهوائية فى الرئتين، وهذا، بدوره، يسبب تورم فى استجابة للمهيجات أو مسببات أخرى، وقد أظهرت العديد من الدراسات التى لاحظت أن الحد من مسببات الحساسية فى المنزل، يمكن أن تقلل بألفعل من أعراض الربو.

يمكن أن تحدث نوبة الربو عندما تتعرض لمسببات الربو.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، والوقاية منها، (CDC

)، هناك عدد من العوامل التى تسبب الربو .. تعرف عليها ..

عادم السيارات
عادم السيارات

1. الأتربة

توجد الأتربة فى كل منزل تقريبًا، وهى السبب الأكثر شيوعًا لنوبة الربو، لمنع حدوث نوبة ربو، استخدم أغطية، ووسادات وأغطية للمراتب، وقم بالتخلص من الحيوانات المحنطة من غرفة نومك، وأغسل ملاءاتك وأغطية الوسائد أسبوعيًا.

الحيوانات الاليفة
الحيوانات الاليفة

2. الحيوانات الأليفة

تسببت الحيوانات الأليفة فى نوبات الربو، لذلك يجب عليك الابتعاد عن الحيوانات الأليفة ذات ألفراء، يحدث هذا عادة عندما تكون لديك حساسية من البروتينات الموجودة فى جسم الحيوان من الجلد، أو البول، أو الريش، أو اللعاب، إذا كنت حساسًا لهذه البروتينات، فإن لمسها أو استنشاقها يؤدى إلى إفراز جهاز المناعة لديك مادة كيميائية تسمى الهستامين، مما يؤدى إلى تفاعل الحساسية.

3. الرطوبة والعفن

إذا كانت غرفتك تنبعث منها رائحة العفن والرطوبة، يمكن أن تؤدى إلى نوبة ربو، تشمل الأعراض الصفير، والسعال، وضيق التنفس، الرطوبة تزيد من نمو العفن، تخلص من العفن باستخدام مكيف، أو مزيل الرطوبة للحفاظ على مستويات الرطوبة منخفضة.

التدخين
التدخين 

4. دخان التبغ "السجائر"

 دخان التبغ، وخاصة التدخين غير المباشر، يسبب أيضا نوبة ربو، التدخين غير المباشر " السلبى "،هو الدخان الذى ينتجه المدخن ويتنفسه شخص آخر، إذا كنت تعانى من الربو، فتجنب التدخين.

5. الصراصير

الصراصير وفضلاتها أيضا يمكن أن تؤدى إلى نوبة الربو، يتم العثور على هذه الحشرات فى الغالب فى المطبخ،لذلك يجب تنظيف الاماكن التى يوجد فيها الصراصير كل 2-3 أيام.

 6. الدخان الناتج عن حرق العشب أو الخشب

 يمكن أن يتسبب استنشاق الدخان الناتج عن حرق العشب، أو الخشب فى حدوث نوبة ربو، لأن الدخان يتكون من غازات ضارة وجزيئات صغيرة قد تهيج رئتيك، تجنب المناطق التى يوجد فيها الكثير من الدخان.

اسباب الاصابة بالربو
اسباب الاصابة بالربو

 7. تلوث الهواء الخارجى

 يعد تلوث الهواء الخارجى سببًا آخر لنوبات الربو التى تأتى من السيارات، والمصانع، وما إلى ذلك، إذا كانت نوعية الهواء رديئة فى المنطقة التى تسكن فيها ، فارتدى قناعًا قبل الخروج، أو ابقى دائمًا فى المنزل، وقد أظهرت دراسة أن تلوث الهواء فى الهواء الطلق يسبب الربو.

اسباب الاصابة بالربو
اسباب الاصابة بالربو

8. التهابات الجيوب الأنفية

 تسبب التهابات الجيوب الأنفية التهابًا فى الأغشية المخاطية، هذا يجعل الأغشية تنتج المزيد من المخاط، إذا كنت تعانى من التهابات الجيوب الأنفية، وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي، فإن التهاب الشعب الهوائية يصاب أيضًا بالتهاب.

9. التمرين

 التمرين هو أحد مسببات الربو الأخرى التى تسبب أعراضًا مثل ضيق الصدر والسعال ومشاكل فى التنفس خلال أول 5 إلى 15 دقيقة من التمارين الرياضية، بالنسبة لمعظم الناس، تزول الأعراض خلال 30 إلى 60 دقيقة، تشمل مسببات الربو الأخرى، الأنفلونزا، ونزلات البرد، والحساسية والتنفس فى المواد الكيميائية، والأدوية، والطقس السيئ والإضافات الغذائية والعطور.


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