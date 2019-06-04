15 عمود إضاءة جديد بمحيط استاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

قامت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الاسكندرية، بتركيب أول دفعة من أعمدة الإضاءة الجديدة التى سيتم تركيبها بمحيط الاستاد بواقع عدد 15 عامودا.

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، والتطويرات الجارية بمحيط إستاد الإسكندرية، وذلك تحت إشراف حى وسط برئاسة اللواء سمير صدقى رئيس الحى وبعناية المهندسة رانيا حسن عامر مدير إدارة الكهرباء.

من جهة أخرى قام جهاز النظافة بحى وسط برفع 20 طن قمامة من شارع أبى كامل بامبروزو، 8 أطنان من شارع بهارنج بوابور المياه، 8 اطنان من شارع حافظ ابراهيم باب شرق، و4 أطنان من امام جراج الخالدين بمحطة الرمل.بالاصافة إلى 6 أطنان مخلفات اشجار من شارع الرصافة أمام فتح الله.

وذلك بعمال ومعدات جهاز النظافة، تحت اشراف اللواء سمير صدقى رئيس الحى، وبعناية رضا يوسف مدير الجهاز، فى إطار الجهود للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة بالحى.