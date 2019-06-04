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‏صحة المنوفية: غلق 9 منشآت غذائية مخالفة وإعدام 370 كيلو أغذية فاسدة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:50 ص
‏صحة المنوفية: غلق 9 منشآت غذائية مخالفة وإعدام 370 كيلو أغذية فاسدة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن قيام فريق من الطب الوقائى بالمديرية بالتعاون مع جميع مكاتب الأغذية بالإدارات بعمل حملة على عدد من المنشأت الغذائية بنطاق المحافظة وذلك كخطوة استباقية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أسفرت الحملة عن المرور على 118 منشأة غذائية وسحب 162 عينة لتحليها بالمعمل المشترك للتأكد من صلاحيتها، والغلق الإدارى لـ 9 منشآت غذائية مخالفة وتحرير 104 محاضر جنحة صحية بواقع 41 محضر إشتراطات صحية و63 محضر شهادة صلاحية .

كما أسفرت الحملة عن إعدام 372 كيلو أغذية فاسدة و40 لتر سوائل غير صالح للاستهلاك الآدمى.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى المحافظة بهدف مراقبة الأغذية بالمحلات والمطاعم والثلاجات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك وتفعيل مبادرة الغذاء الآمن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أجل الحفاظ على صحة الأغذية المتداولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ياتى ذلك فى إطارتوجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت الغذائية وتفعيل مبادرة الغذاء الآمن من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


محافظه المنوفيه

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