وكيل "صحة بنى سويف" يزور مصابى حادث "بيارة أقفهص" بمستشفى الفشن

بنى سويف - هانى فتحى

زار الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وطه حجاج مدير الشئون الإدارية بالمديرية، وأحمد دسوقي رئيس مجلس ومدينة الفشن، مستشفى الفشن المركزى، للاطمئنان على الحالات التى تعرضت لحادث البيارة بنزلة أقفهص مركز الفشن.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف خروج حالتين من المصابين الخمسة ووضع حالتين تحت الملاحظة، فضلاً عن إحالة حالة لمستشفى جامعة بنى سويف.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تفقد أقسام المستشفى والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والاطمئنان على سير العمل وانتظام الأطباء والعاملين، مؤكدًا انتظام العمل بالمستشفى خلال أيام عيد الفطر المبارك.