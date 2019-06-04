وكيل صحة أسوان: 77 طبيب أسنان يستلمون تكليفهم وجارٍ توزيعهم على مراكز العناية

أسوان - صلاح المسن

اتخذت الحكومة مؤخرًا خطوات جديدة لحل أحد أكبر الأزمات التى تواجه القطاع الصحى بأسوان وهى العجز الصارخ فى أطباء الوحدات الصحية بأسوان، حيث تعد مشكلة نقص الأطباء من المشاكل المزمنة التى تعانى منها النجوع والقرى خاصة النائية بمراكز محافظة أسوان.

ووفرت الحكومة متمثلة فى وزارة الصحة والسكان عددًا كافيًا من الأطباء بحوالى 224 وحدة صحية تغطى أنحاء مراكز محافظة أسوان.

ويؤكد الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان أن مديرية الشئون الصحية بأسوان بدأت فى إجراءات استلام تكليف أطباء الأسنان والبالغ عددهم 77 طبيبا من دفعة 2017 والذين تم تكليفهم، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع الأطباء على وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة لينضموا إلى قطاع الأطباء العاملين بصحة أسوان، ليقوموا بدورهم فى خدمة المرضى من خلال منافذ الرعاية الصحية الأولية.

وتابع الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان أن ذلك سيحد من الشكاوى المتكررة فى القرى والمناطق النائية من عدم تواجد الأطباء فى الوحدات الصحية ونقص التخصصات فى المستشفيات المركزية والنوعية بأسوان.

من ناحية أخرى يقول محمد عبد العاطي من أهالى أسوان إنه لابد من البحث عن حلول جديدة ومختلفة لسد العجز فى أطباء الوحدات الصحية حيث تطل هذه الأزمة برأسها كل فترة مع الزيادة المضطرة فى السكان ومن هذه الحلول التعاقد مع أطباء للعمل فى الوحدات الصحية بأسوان فى حالة عودة العجز فى الأطباء مرة أخرى لأى سبب ما وندب أطباء من المستشفيات التى بها فائض للعمل بالوحدات الصحية، مضيفًا أن تكليف الأطباء الجدد هو بداية الغيث مشيرًا إلى أهمية سد العجز أولاً بأول.

وأضاف سيد عبده من أهالى أسوان أن أسوان اليوم ليست هى أسوان الأمس وأن الطبيب الذى يعمل فى أسوان لا يواجه المعاناة التى كانت فى الماضى مناشدًا بضرورة توفير كل سبل الراحة للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان ودعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية والأدوية وتحفيز الأطباء حتى لا تكون هناك أى مبررات للنقل خارج المحافظة .



الأطباء الجدد بأسوان







الوحدات الصحية بأسوان







الوحدات الصحية







إنعاش الوحدات الصحية





إنعاش الوحدات الصحية







تسليم الأطباء







توفير أطباء للوحدات الصحية بأسوان







جانب آخر







جانب من الوحدات







مخازن أدوية الوحدات الصحية







وكيل وزارة الصحة بأسوان مع الأطباء

