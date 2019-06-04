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وزير أسترالى يزور سريلانكا ويؤكد على سياسة اللجوء المشددة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:29 م
وزير أسترالى يزور سريلانكا ويؤكد على سياسة اللجوء المشددة وزير الشئون الداخلية الاسترالى بيتر داتون
(رويترز)

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أكد وزير أسترالى بارز سياسة بلاده المشددة على الحدود خلال زيارة لسريلانكا اليوم الثلاثاء، وسط تقارير تفيد بأن البحرية الأسترالية اعترضت زوارق تقل طالبى لجوء من جزيرة سريلانكا الواقعة فى المحيط الهندى وأعادتها.

ورفض وزير الشئون الداخلية بيتر داتون عن التعليق على التقارير لكنه أكد مجددا سياسة حكومته بشأن إعادة الزوارق التى تقل طالبى اللجوء من حيث أتت.

وقال داتون للصحفيين فى مقر إقامة المفوض السامى الأسترالي في كولومبو "إذا كنت تريد المجيء إلى أستراليا بزورق فلن تنجح".

ومن المقرر أن يجتمع داتون مع رئيس الوزراء السريلانكى رانيل فيكريمسينجي في وقت لاحق اليوم لبحث سياسة أسترالية تعرف باسم "عملية الحدود السيادية".

ويجري اعتراض طالبي اللجوء الساعين للوصول إلى أستراليا وإرسالهم إلى مخيمات في بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادي وهي سياسة تحظى بتأييد في الداخل لكن تواجه انتقادات دولية.

وقال داتون "لدينا حماية حدودية صارمة في أستراليا وهذا لن يتغير".

 

 

 


استراليا

سريلانكا

زوارق

طالبى لجوء

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