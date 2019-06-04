ننشر البرنامج الثقافى للمعهد الفرنسى بالإسكندرية خلال شهر يونيو

ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية عددًا من الفعاليات الثقافية خلال شهر يونيو بالتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية بمحافظة الإسكندرية وذلك فى مقر المعهد بالنبى دانيال .

وتبدأ الفعاليات الثلاثاء ۱۱ يونيو – المعهد الفرنسي – السابعة مساءً بعرض أفلام وثائقية يعقبها مناقشة بالتعاون مع مركز الدراسات السكندرى، والحياة اليومية فى مدن القناة (فرنسا الحرة والقناة ۱۹٥٦) هذه الأفلام الوثائقية الثلاثة مستوحاة من لقاءات مع شخصيات مصرية وفرنسية ويونانية أُجريت فى إطار برنامج الذكريات الشفهية لقناة السويس. سيقوم بتقديمها والتعليق عليها أرنو راميير دو فورتانييه ورايموند كوليه. (المناقشة مصحوبة بترجمة فورية إلى العربية).

الأربعاء 12 يونيو أمسية الأفلام القصيرة جدًا: الدورة الحادية والعشرون من المهرجان الدولى للأفلام القصيرة جدا، وهو عرض لأفلام عالمية لا تتعدى مدتها أربعة دقائق تم اختيارها بالمسابقة الدولية. يُعد هذا المهرجان حدثًا بلا حدود وذلك من خلال برنامج عروض أفلام على مدار ۱۰ أيام تتم بالتوازى فيما يقرب من ۱۰۰ مدينة فى فرنسا و۳۰ دولة أخرى (الأفلام مترجمة إلى اللغة الفرنسى).

ويعرض الخميس ۱۳ – الجمعة ۱٤ – السبت ۱٥ يونيو – المعهد الفرنسي

مهرجان الشوارع الخلفية بعد نجاح الدورات الخمس السابقة للمهرجان، تقدم المؤسسة الدولية للإبداع والتدريب (I-act) الدورة السادسة من مهرجان الشوارع الخلفية تحت الشعار نفسه "مشروع البهجة". سوف تتاح إليكم مجموعة متنوعة من العروض: موسيقى، مسرح، رقص، عروض أفلام...سيتم إرضاء جميع الأذواق وتقديم أشكال مختلفة من الفنون المعاصرة من خلال هذه الأيام الاحتفالية الثلاثة والتى ستضم مجموعة من الفرق المحلية والدولية.

الأحد ۱٦ يونيو – المعهد الفرنسى – السابعة مساءً

افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافى لياسر علوان (مدرسة العائلة المقدسة) يليه مائدة مستديرة حول دور المدارس المسيحية فى التعليم بمصر

عرض للأرشيفات المصورة الخاصة بمدرسة العائلة المقدسة يقدمه المصور ياسر علوان. بعيدًا عن الصور النمطية للزوار الأوروبيين فى القرن العشرين، ترسم هذه الصور تاريخ المدرسة منذ تأسيسها وحتى التسعينيات وتشهد على التغيرات الاجتماعية والاضطرابات السياسية التى أثرت على التاريخ المصري.

يتم تنظيم ورشة عمل خاصة بتقنيات التصوير الفوتوغرافى يومى ۱٤ و۱٥ يونيو ۲۰۱۹ فى مركز الجيزويت الثقافى وهو الشريك الاساسى للفعالية

الثلاثاء ۱۸ يونيو – المعهد الفرنسى – السابعة مساءً

عيد الموسيقى – معرض الحركة الموسيقية للنحات أحمد محمد نبيل

يقدم المعهد الفرنسى أول معرض فردى للفنان التصويرى والنحات أحمد نبيل حسن تحت عنوان «Rhythmic Rhythms». يلقى المعرض الضوء على تماثيل مستوحاة من شخصيات موسيقية معاصرة، باستخدام أنغام موسيقية ملونة وبمساعدة بعض أجهزة الصوت التى تحلق فى الفراغ.

الأربعاء ۱۹ يونيو – المعهد الفرنسى – الحديقة – الثامنة مساءً

عيد الموسيقى "فى حب رشيد طه"

الدخول بدعوة مجانية متاحة بالمعهد الفرنسى اعتبارًا من الأول من يونيو.

وينظم المعهد الفرنسى بمصر كل عام عيد الموسيقى فى القاهرة والاسكندرية ويسعى دائما للبحث عن المواهب المعاصرة فى الساحة الموسيقية الفرنسية والمصرية. وفى هذا العام، تحتل روح موسيقى الراى حديقة المعهد الفرنسى بمصر فى الاسكندرية. تعد موسيقى الراى موسيقى احتفالية وتضامنية تجمع بين الناس فى فرنسا ومصر وقد كان من سفرائها اللامعين رشيد طه. وتكريمًا لهذا الفنان الذى رحل فى عام ۲۰۱۸، اقترح المعهد الفرنسى على فنانى عيد الموسيقى أن يتعاونوا لتقديم أجزاء من موسيقى رشيد طه. لذا أنتم على موعد مع موسيقى الجاز الشرقى مع فريق الدور الأول وموسيقى الراى الحديث مع سفيان سعيدى ومازالدة ونجعوكم أيضا للاستمتاع بالأنغام الراقصة مع الثنائى عزمى مجدى عزمى ومحمد نبيل. الدخول بدعوة مجانية.

الخميس 20 يونيو -قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية – الحضور بالدعوات

أمسية فرنسية حول التكنولوجيا، بالشراكة مع المعهد الفرنسى بمصر فى الإسكندرية

وتنظم قنصلية فرنسا العامة يوم حول التقنية الفرنسية فى ۲۰ يونيو. ستكون هذه فرصة لعرض المعرفة الفرنسية فى هذا المجال، وذلك بفضل مداخلات لممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية وسفارة القاهرة. سيتم ايضا جمع "صانعي" التكنولوجيا بمدينة الاسكندرية، والذين لديهم خبرات واضحة لعرض مشاريعهم وتعريفها. سيتم ايضا دعوة عدد من الضيوف كأندريه زولنجر وهو ممثل للمعسكر (مركز الابتكار الرئيسى فى جنوب فرنسا)، وسوف يتناقش الجميع حول فكرة النموذج المثالى لحاضنة ابتكار فى الإسكندرية. تختتم الفعالية بكوكتيل مع الموسيقى على شرفة القنصلية.