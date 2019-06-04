سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

نظافة الجيزة ترفع الطوارئ وتلغى الأجازات وتجهز ساحات الصلاة استعدادا للعيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:47 م
نظافة الجيزة ترفع الطوارئ وتلغى الأجازات وتجهز ساحات الصلاة استعدادا للعيد نظافة الشوارع - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لاستقبال عيد الفطر المبارك، بخطة طوارئ تستمر طوال أيام العيد. 
 
وقال شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، إن العمل سيستمر طوال أيام العيد مع إلغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومجمع القمامة ومحطات مناولة الوراق والمريوطية، كما تستمر جميع أعمال النظافة العامة بنطاق أحياء (بولاق الدكرور – العمرانية – جنوب الجيزة – الهرم – الدقي – العجوزة – شمال الجيزة – الوراق) بنظام الورديات مع الاهتمام والتركيز فى أماكن دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات.
 
وأضاف رئيس الهيئة أن هناك متابعة لاعمال الشركات التى تقوم بأعمال النظافة بنطاق أحياء (بولاق – الهرم – العمرانية – شمال الجيزة)، كما تم تجهيز الحملات والعمال وذلك للعمل بساحات الصلاة ورفع جميع المخلفات نهاراً وليلاً وحتى صباح يوم العيد.
 
وأكد جلال أنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وغسيل التماثيل والشوارع الرئيسية بنطاق احياء المحافظة.
 
 

الجيزة

هيئة نظافة الجيزة

حدائق الجيزة

عيد الفطر

نظافة شوارع الجيزة

القمامة فى الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأمين المراكب النيلية وتركيز الأتوبيسات بأماكن المتنزهات خلال العيد بالقاهرة

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:33 م

توزيع 50 ألف كيس قمامة بالمجان على رواد الحدائق والمتنزهات بالجيزة

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:24 م

محافظ الجيزة يستقبل مطران والفيوم وبنى سويف والجيزة للتهنئة بعيد الفطر

الأحد، 02 يونيو 2019 03:03 م

تجهيز 469 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر فى محافظة الجيزة

الأحد، 02 يونيو 2019 12:49 م

النقل العام بالقاهرة: صيانة دورية لأسطول الهيئة ونعمل على تحسين الخدمة

السبت، 01 يونيو 2019 01:00 ص

محافظ القاهرة: تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة حول ساحات صلاة عيد الفطر

الجمعة، 31 مايو 2019 12:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رومانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رومانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة