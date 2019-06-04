نظافة الجيزة ترفع الطوارئ وتلغى الأجازات وتجهز ساحات الصلاة استعدادا للعيد

كتب سيد الخلفاوى

استعدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لاستقبال عيد الفطر المبارك، بخطة طوارئ تستمر طوال أيام العيد.

وقال شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، إن العمل سيستمر طوال أيام العيد مع إلغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومجمع القمامة ومحطات مناولة الوراق والمريوطية، كما تستمر جميع أعمال النظافة العامة بنطاق أحياء (بولاق الدكرور – العمرانية – جنوب الجيزة – الهرم – الدقي – العجوزة – شمال الجيزة – الوراق) بنظام الورديات مع الاهتمام والتركيز فى أماكن دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات.

وأضاف رئيس الهيئة أن هناك متابعة لاعمال الشركات التى تقوم بأعمال النظافة بنطاق أحياء (بولاق – الهرم – العمرانية – شمال الجيزة)، كما تم تجهيز الحملات والعمال وذلك للعمل بساحات الصلاة ورفع جميع المخلفات نهاراً وليلاً وحتى صباح يوم العيد.

وأكد جلال أنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وغسيل التماثيل والشوارع الرئيسية بنطاق احياء المحافظة.