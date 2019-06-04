مياه بنى سويف: ضعف التيار الكهربائى القادم للمحطات سبب انقطاع المياه

بنى سويف : هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، اعتذارها لكافة المواطنين المتضررين من ضعف وانقطاع المياه فى بعض المناطق بالمحافظة، مؤكدة أن ذلك بسبب انخفاض وضعف فى التيار الكهربائى الوارد للمحطات مما يتسبب فى توقف طلمبات الضغط ويؤثر فى إنتاجيه المياه.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين بالاتصال على الخط الساخن 125 لتوفير سيارات مياه مجهزة لتلبية احتياجاتهم بالشكل المطلوب خلال تلك الفترة.

وتعلن الشركة كامل احترامها واعتذارها للمواطنين وأن السبب خارج عن إراداتها وأن كافة العاملين بمواقع الشركة المختلفة يعملون من أجل خدمة المواطن وتلبيه احتياجاته.