سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه الصرف تغرق شوارع قرية كفر حمزة بالخانكة.. والشركة تدفع بسيارات شفط

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:20 ص
مياه الصرف تغرق شوارع قرية كفر حمزة بالخانكة.. والشركة تدفع بسيارات شفط قرية كفر حمزة بالخانكة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتكى أهالى قرية كفر حمزة التابعة للوحدة المحلية بالمنايل فى مدينة الخانكة، من انتشار مياه الصرف الصحى بشوارع القرية، بسبب عطل بالخط الرئيسى، وهو ما تسبب فى غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحى، مؤكدين أنها ليست الأولى، وأن الخط الرئيسى متعدد الأعطال، وهو ما يحول الشوارع لبرك من مياه الصرف الصحى.

وأوضح الأهالى، أنه تم تقديم العديد من الشكاوى بشأن تطهير الخط الرئيسى لكن حتى الآن دون جدوى، وعلى الفور قام السيد الأكشر رئيس الوحدة المحلية بالمنايل، بمتابعة شفط مياه الصرف الصحى من الشارع الرئيسى بقرية كفر حمزة بواسطة جرار الكسح الخاص بوحده المنايل، وسيارتان شفط من شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن ناحيته أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه سيتم دراسة تطوير خطوط الصرف الصحى بعدد من قرى الخانكة نظرا للشكاوى التى وردت مؤخرا من تلك القرى، على أن يتم إدراجها ضمن خطة المحافظة للعام المقبل.

 

قرية كفر حمزة (1)

قرية كفر حمزة 

 

قرية كفر حمزة (2)
قرية كفر حمزة 

 

قرية كفر حمزة (3)
قرية كفر حمزة 

 

قرية كفر حمزة (4)
قرية كفر حمزة 

 

قرية كفر حمزة (5)
قرية كفر حمزة 

 

 

 

 

 

 

 

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

الخانكة

الصرف الصحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تموين القليوبية: 30 لجنة للمرور على الأسواق والمخازن خلال عيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:00 ص

تحرير 225 محضر إشغال وتنفيذ 45 إزالة فورية بحملة مكبرة بالخانكة

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:32 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض سرقة مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية بشقة ببنها

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:17 م

القبض على 19 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة بحملة أمنية فى بنها والخصوص

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:26 م

"مرور القليوبية" يضبط عاطلا لقيامه بأعمال بلطجة فى المواقف

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة