مياه الصرف تغرق شوارع قرية كفر حمزة بالخانكة.. والشركة تدفع بسيارات شفط

القليوبية إبراهيم سالم

اشتكى أهالى قرية كفر حمزة التابعة للوحدة المحلية بالمنايل فى مدينة الخانكة، من انتشار مياه الصرف الصحى بشوارع القرية، بسبب عطل بالخط الرئيسى، وهو ما تسبب فى غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحى، مؤكدين أنها ليست الأولى، وأن الخط الرئيسى متعدد الأعطال، وهو ما يحول الشوارع لبرك من مياه الصرف الصحى.

وأوضح الأهالى، أنه تم تقديم العديد من الشكاوى بشأن تطهير الخط الرئيسى لكن حتى الآن دون جدوى، وعلى الفور قام السيد الأكشر رئيس الوحدة المحلية بالمنايل، بمتابعة شفط مياه الصرف الصحى من الشارع الرئيسى بقرية كفر حمزة بواسطة جرار الكسح الخاص بوحده المنايل، وسيارتان شفط من شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن ناحيته أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه سيتم دراسة تطوير خطوط الصرف الصحى بعدد من قرى الخانكة نظرا للشكاوى التى وردت مؤخرا من تلك القرى، على أن يتم إدراجها ضمن خطة المحافظة للعام المقبل.

قرية كفر حمزة



قرية كفر حمزة



قرية كفر حمزة



قرية كفر حمزة