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موسكو ترحب ببيان رئيس المجلس العسكرى السودانى بشأن تشكيل حكومة انتقالية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:19 م
موسكو ترحب ببيان رئيس المجلس العسكرى السودانى بشأن تشكيل حكومة انتقالية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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رحبت موسكو ببيان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى بشأن تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات بعد 9 أشهر.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تراقب عن كثب الوضع في السودان ، وتدعو جميع القوى السودانية لإظهار مسئوليتها القصوى وحل النزاعات السياسية الداخلية في البلاد بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع.
وأكد البيان أن موسكو ترحب ببيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي البرهان حول إنشاء حكومة تكنوقراطية لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة في السودان بعد 9 أشهر، لافتا إلى أن الضغوط والتدخلات الخارجية والإنذارات غير مقبولة لأنها محفوفة بتفاقم المواجهة في السودان.


روسيا

موسكو

السودان

المجلس الانتقالى السودانى

أخبار العرب

عرب وعالم

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