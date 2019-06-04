موجة من الطقس السيئ ورياح محملة بالأتربة وارتفاع بدرجات الحرارة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تعرضت عدة مناطق متفرقة بمحافظة سوهاج منذ قليل، لرياح ترابية مصحوبة بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية والرأسية على الطرق الزراعية والصحراوية.

ومن جانبها رفعت الأجهزة المختصة بالمحافظة وغرف عمليات المتابعة بالمراكز درجة الاستعداد تحسبا لوقوع أحداث نتيجة الطقس السيئ كما شددت مديرية الأمن وإدارة مرور سوهاج على السائقين وقائدى المركبات بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة فى ظل تلك الظروف المناخية السيئة وعدم تجاوز السرعات المقررة حفاظا على سلامتهم.