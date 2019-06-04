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من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن واقعة الهجوم على كمين "الجرايدة"؟

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:59 م
من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن واقعة الهجوم على كمين "الجرايدة"؟ المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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انتهت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، من سماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة فى محاكمة 213 متهما بقضية "أنصار بيت المقدس"، وأدلى الشهود بالعديد من الأقوال الهامة حول جرائم ارتكبها المتهمون فى القضية.

 

فى جلسة 30 أكتوبر استمعت المحكمة لأقوال الشهود فى واقعة إطلاق النار على كمين "الجرايدة" بكفر الشيخ، وقال شاهد الإثبات محمد عبد الله أنه يعمل امين شرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، وأنه شاهد 2 ملثمين يستقلون داجة نارية وقام المتواجد بالخلف بإطلاق النار على الكمين.

 

وأضاف الشاهد أن زميله الأمين عادل أصيب فى الحادث بطلق نارى.

 

وفى ذات الجلسة استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات عادل صبحى، والذى أكد ما ذكره زميله حول واقعة ضرب كمين "الجرايدة"، وأكد أنه صيب بطلق نارى وكما أصيب أيضا زميله الأمين عادل عبد الله.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


محاكمة عناصر بيت المقدس

تنظيم بيت المقدس

اللواء محمد إبراهيم

المستشار حس فريد

اخبار الحوادث

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