منطاد "ترامب على مرحاض ذهبى" فى احتجاجات ببريطانيا ضد زيارة الرئيس الأمريكى

ريم عبد الحميد

اهتمت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بزيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمملكة المتحدة، وقالت إن ترامب قد وعد مجددا باتفاق تجارى مع بريطانيا فى فترة ما بعد البريكسيت سيكون جوهريا للغاية، وذلك خلال لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانيا تيريزا ماى فى اليوم الثانى للزيارة، بعد مأدبة ملكية فخمة فى قصر باكنجهام أمس، الاثنين.

والتقى ترامب وماى فى اجتماع مائدة مستديرة ومن المتوقع مناقشة قضايا تشمل دور شركة هواوى الصينية فى شبكة الجيل الخامس ببريطانيا؛ إلا أن الرئيس الأمريكى طلب أيضا اجتماعا مع مايكل جوف، وزير البيئة فى حكومة ماى والمرشح لقيادة حزب المحافظين.

ومن التوقع أن يحتشد الآلاف للاحتجاج زيارة الرئيس الأمريكى المثيرة للجدل فى مظاهرة ضخمة بميدان ترافلجار، والتى ستشهد تواجد المنطاد الشهير لترامب على شكل طفل، يجسد الرئيس الأمريكى يجلس على مرحاض ذهبى.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية فى حكومة الظل، إيملى ثورنبيرى، إنه لو كان حزب العمال فى الحكم لتواصل مع الرئيس ترامب بطريقة اشبه بأداء الأعمال، لكن لم يكن ليقدم له تكريم خاص.

وأضافت خلال مشاركتها فى مظاهرة حاشدة فى لندن أمس السبت، إن الزيارة الرسمية هى تكريم، ولا يستحق هذا الرئيس التكريم، فالحقيقة أنه حاول أن يغلق الحدود مع الدول ذات الأغلبية المسلمة، وهو يحبس الأطفال المكسيكيين الصغار داخل أقفاص ويتحرش بالنساء ويتفاخر بذلك".