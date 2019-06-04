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منطاد "ترامب الرضيع" يطير أمام البرلمان البريطانى فى لندن خلال الاحتجاجات

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:00 ص
منطاد "ترامب الرضيع" يطير أمام البرلمان البريطانى فى لندن خلال الاحتجاجات منطاد "ترامب الرضيع"
لندن (رويترز)

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من المقرر طيران منطاد عملاق منفوخ يصور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كرضيع عابس يرتدى حفاضة أمام البرلمان البريطانى فى لندن اليوم الثلاثاء، قُبيل ما يُتوقع أن يكون أحد أكبر الاحتجاجات فى المدينة ضد زعيم أجنبي.

وسيطير المنطاد البالغ ارتفاعه 6 أمتار فوق ميدان البرلمان لمدة ساعتين بدءا من الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش حيث من المقرر أن يعقد ترامب محادثات مع رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماى فى شارع داونينج ستريت القريب.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا يوم الاثنين فى زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام اشتملت على مأدبة فى قصر بكنجهام مساء الاثنين.

وقال أجوب فراجى أحد منظمى احتجاج المنطاد "نحن نرسل رسالة تضامن واضحة جدا لأولئك المتأثرين بسياساته الحقيرة ...ونقول بصوت عال وواضح إن الرئيس الأمريكى لا يستحق المعاملة الرسمية."

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المحتجين فى احتجاج "مهرجان المقاومة" الذى يُقام فى وسط لندن فى وقت لاحق من اليوم نفسه ليعبروا عن معارضتهم للرئيس. ومن بين المشاركين نشطاء بيئة ومنظمو حملات ومحتجون مؤيدون لحقوق المرأة.

وستغلق الشرطة مباشرة الطريق المؤدى إلى داونينج ستريت لحماية الرئيس وأسرته، وفى بريطانيا، ساعدت قرارات ترامب، مثل فرض حظر على السفر إلى الولايات المتحدة على عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العالمى لمكافحة التغير المناخى وانتقاد الساسة البريطانيين، فى حشد المعارضة ضد رئاسته.

وقاطع عدد من المشرعين العشاء الرسمى الذى أُقيم على شرف الرئيس ومن بينهم جيرمى كوربين زعيم حزب العمال المعارض.

وسيسافر محتجون من جميع أنحاء بريطانيا إلى لندن للانضمام الى المظاهرات. كما من المقرر إقامة احتجاجات على زيارة ترامب فى 14 مدينة وبلدة أخرى.

وكانت زيارة ترامب الأخيرة فى يوليو قد كلفت الشرطة أكثر من 14.2 مليون جنيه استرلينى (17.95 مليون دولار). ونشرت الشرطة خلال هذه الزيارة 10 آلاف ضابط من جميع أنحاء بريطانيا.

 

 


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