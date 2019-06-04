سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 13 من عناصر طالبان فى غارات جوية جنوبى أفغانستان

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:04 م
مقتل 13 من عناصر طالبان فى غارات جوية جنوبى أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية على ثلاث مناطق تابعة لإقليم هلمند الأفغانى ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 من مسلحي حركة "طالبان".

وأوضح مسئولون عسكريون أفغان -فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء- أن غارة جوية أسفرت عن مقتل 5 من عناصر طالبان وإصابة اثنين آخرين فى منطقة مارجا فى هلمند.


في الوقت نفسه، لقى ما لا يقل عن اثنين من عناصر طالبان مصرعهما إثر غارة أخرى استهدفت منطقة سانجين في نفس الإقليم.
وأسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل 6 من المسلحين فى منطقة نهر السراج بالإقليم.


من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الغارات الجوية حتى الآن.
يُشار إلى أن إقليم هلمند من بين الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان، وغالبا ما يحاول المقاتلون المسلحون المناهضون للحكومة القيام بأنشطة إرهابية في الأجزاء المضطربة من الإقليم.


وفي الوقت نفسه تنشغل القوات الأفغانية بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب ضد العناصر المسلحة المناهضة للحكومة، كما تقوم القوات الأمريكية بغارات جوية منتظمة في المناطق المضطربة من البلاد لدحر حركة طالبان وغيرها من المسلحين المناهضين للحكومة.

 


افغانستان

حركه طالبان

مسلحو طالبان

القوات الافغانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رومانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رومانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة