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مقتل وإصابة 8 عناصر أمن فى إطلاق نار شمالى بغداد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:21 ص
مقتل وإصابة 8 عناصر أمن فى إطلاق نار شمالى بغداد الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية أن 4 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب 4 آخرون فى إطلاق نار ببلدة الطارمية على بعد 25 كيلومترا شمالى العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء، أن "القوات الأمنية أجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخمسين فى قضاء الطارمية".


وتابعت  "خلال عملية الإخلاء جرى إطلاق نار من أحد البساتين القريبة من مكان الحادث، حيث ردت قواتنا على مصادر النيران، وقد أسفر الحادث عن استشهاد ٤ مقاتلين وإصابة ٤ آخرين".


وأصدرت خلية الإعلام بيانا ثانيا قالت فيه إن "قواتنا البطلة تمكنت من قتل ٣ إرهابيين من الذين أقدموا على إطلاق النار على قواتنا هناك (فى الطارمية)، وما زالت عملية البحث والتفتيش مستمرة".

 


العراق

بغداد

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القوات العراقيه

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