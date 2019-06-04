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مفتى لبنان: موقف الحريرى فى قمة مكة سليم ومسئول ويعبر دستوريا عن الحكومة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:15 م
مفتى لبنان: موقف الحريرى فى قمة مكة سليم ومسئول ويعبر دستوريا عن الحكومة مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان
بيروت (أ ش أ)

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أكد مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تأييده الكامل لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري خلال القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، في شأن دعم السعودية والإمارات في مواجهة ما تعرضتا له من اعتداءات مؤخرا، مشددا على أن موقف الحريري "سليم وشجاع ومسئول" ويعبر دستوريا عن سياسة الحكومة اللبنانية ويأتى منسجما مع الموقف العربى.

وقال مفتي لبنان - في خطبة عيد الفطر اليوم الثلاثاء في بيروت - "نحن مع مؤتمرات القمة الخليجية والعربية والإسلامية التي انعقدت بمكة المكرمة، من أجل حماية الأنفس والديار والأعراض والحرمات والموارد، من البغي والعدوان"، معربا عن دعمه للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
وأكد أن أمن الخليج من أمن لبنان والإضرار به إضرار بلبنان أيضا، داعيا إلى التضامن والإجماع لمواجهة المخاطر والتهديدات.
وأشار إلى أن "القدس الشريف" أصبح مهددا بما يسمى بـ "صفقة القرن"، مؤكدا أن هذه الصفقة مرفوضة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا على نحو ما عبر عنه بيان منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها المنعقد مؤخرا بمكة المكرمة.
وشدد دريان على أهمية الحفاظ على قيمة العيش الوطني المشترك في لبنان، وإعلاء حكم الدستور والقانون فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن التضامن الداخلي اللبناني وسط الأزمات الاقتصادية والمعيشية ضرورة وطنية عمادها الالتزام بالقانون والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية حتى يسلم لبنان من الهزات.

 


لبنان

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الحكومه اللبنانيه

سعد الحريرى

مكه

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