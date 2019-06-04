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مفتى الجمهورية التونسية يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:09 ص
مفتى الجمهورية التونسية يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك مفتى الجمهورية التونسية عثمان بطيخ
أ ش أ

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أعلن مفتى الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، مساء الاثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وبذلك فإن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال 1440.

ويذكر أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، أعلنت أن، الاثنين، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت اللجنة - فى بيان لها مساء اليوم - عقب اجتماعها بـ"دار الإمام" بالجزائر العاصمة إنه ثبتت رؤية الهلال بعدة ولايات وبناء عليه فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان وغدا الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عبد الفطر المبارك، ووجهت اللجنة التهنئة للشعب الجزائرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 


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مفتى الجمهورية التونسية

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شهر رمضان

مفتى تونس

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