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مفاجأة..علماء يكتشفون هرمونا يفرز أثناء الحمل يعالج ألم المفاصل

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:00 م
مفاجأة..علماء يكتشفون هرمونا يفرز أثناء الحمل يعالج ألم المفاصل التهاب المفاصل
كتب بيتر إبراهيم

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سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على هرمون شائع خلال فترة الحمل يمكن إستخدامه كعلاج لألم المفاصل.

ووجد الباحثون أن هرمون "ريلاكسين" من الأسباب الشائعة للشكوى بين النساء الحوامل، حيث أنه يبطئ عملية التمثيل الغذائى.

وأشارت الدراسة الجديدة التى أجريت في كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أنه يمكن استخدام هذا الهرمون كحقن منتظم للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، وهي حالة ناجمة عن إصابات أو مرض السكري، مما يؤدي إلى نمو كميات مفرطة من الأنسجة في المفاصل.

وقد اكتشف الباحثون أن هذا الهرمون يمنع الخلايا من إنتاج أنسجة وندبات المفاصل، مما يحد من حالة الألم، لافتين إلى أن أعراض الألم تلاشت في غضون أيام.

ويؤثر التهاب المفاصل على أكثر من 5% من السكان ، وخاصة النساء الأكبر سناً ومرضى السكري، وثلث المرضى يخضعوا لعملية جراحية فى نهاية المطاف، وهو الأكثر شيوعا في الكتفين والركبتين والوركين والمعصمين والكاحلين.

وقال الباحث البارز "إدوارد رودريغيز"، أستاذ جراحة العظام في كلية الطب بجامعة هارفارد: "إن التهاب المفاصل مرض واسع الانتشار، يحدث في جميع المفاصل، وخيارات علاجه محدودة.


التهاب المفاصل

علاج ألم المفاصل

المفاصل

علاج المفاصل

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