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"معلومة قانونية".. تعرف على الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:58 م
"معلومة قانونية".. تعرف على الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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يعانى الكثير من أصحاب القضايا أمام المحاكم من سماع الحكم الذى لم يكون يعلمه الكثير من المواطنين ويلزم عليهم الاستعانة بمحامى لشرح معنى الحكم الصادر سواء بالرفض أو بعدم القبول، فقد يعتقد البعض أن الاثنين واحد ولكن هذا غير حقيقى.

 

وفِى إطار الخدمات القانونية التى يقدمها اليوم السابع للقراء نشرح لكم الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفضها فى الخطوات التالية:

عدم قبول الدعوى: يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى عليه فى طرحة أمام المحكمة،والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس .

 

رفض الدعوى: يعنى أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى وتبين عدم أحقيه المدعى فى إدعائه أى لم يثبت حقه فى الدعوى ولم يستطيع المدعى أثبات دعواه .


محاكم مصر

عدم قبول الدعوى

رفض الدعوى

الحوادث

اخبار المحاكم

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