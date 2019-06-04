مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة، وجميعهم من القاهرة، إثر حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم، بالكيلو 21 على طريق مطروح- الإسكندرية، في نطلق مدينة مرسى مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة و المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى مطروح العام، عبد العليم احمد عبد الله " 56 سنة"-مقيم في مدينة نصر- جثة هامدة، واحمد عبد العليم احمد عبد الله " 18 سنة" مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة والحالة العامة سيئة وهريدي طه عبد اللطيف "59 سنة"-من الجيزة- مصاب بكدمة شديدة بالصدر والبطن، وفتحي عطا حسين "63 سنة"-من القاهرة- مصاب بكدمات وسجحات بالجسم وجرح قطعي بالذقن.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.