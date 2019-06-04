مصرع شخص صدمه قطار ميت غمر الزقازيق بالدقهلية

لقى مواطن بميت غمر مصرعه عقب اصطدام قطار ميت غمر الزقازيق بمحطة تفهنا الإشراف

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت غمر باصطدام قطار ميت غمر الزقازيق باحد الأشخاص أمام محطة تفهنا الأشراف.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، وفاة الشحات إبراهيم متولى، بعد أن صدمه القطار أمام محطة كلية التربية بتفهنا الإشراف، وتم الجثة إلى المستشفى وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.