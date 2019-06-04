سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

مصرع شخص صدمه قطار ميت غمر الزقازيق بالدقهلية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:43 م
مصرع شخص صدمه قطار ميت غمر الزقازيق بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى مواطن بميت غمر مصرعه عقب اصطدام قطار ميت غمر الزقازيق بمحطة تفهنا الإشراف

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت غمر باصطدام قطار ميت غمر الزقازيق باحد الأشخاص أمام محطة تفهنا الأشراف.

 

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، وفاة الشحات إبراهيم متولى، بعد أن صدمه القطار أمام محطة كلية التربية بتفهنا الإشراف، وتم الجثة إلى المستشفى وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

قطار ميت غمر الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة