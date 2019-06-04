مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام فى إحدى الترع بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب فى الثامنة عشر من العمر بمركز بلبيس بالشرقية، صباح اليوم، مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدينة بالشرقية، من إنتشال الجثة، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوجود غريق بمياه ترعة الإسماعيلية، وتمكن فريق من قسم الإنقاذ النهرى من إنتشال الجثة وتبين أنه يدعى " فتحي م ف" 18 سنة مقيم بندر بلبيس، وتبين من توقيع مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.