مصدر أمنى: خُط أسوان هرب لبشتيل بعد مقتل شقيقه فى تبدل لإطلاق النار مع الشرطة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، عن سبب هروب المتهم الشهير بـ "خُط أسوان" من محافظته، إلى منطقة أوسيم بالجيزة، حيث أكد أن المتهم ترك البؤرة الإجرامية التى كان يديرها، بمشاركة عناصر إجرامية أخرى بأسوان، ولجأ إلى منطقة أوسيم، بعد مقتل صديقه "عماد.ش"، فى تبادل لإطلاق النار مع الأمن خلال شهر إبريل الماضى، ويعد القتيل المتورط فى عشرات القضايا أحد أقرب أصدقاء وشركاء "خط أسوان" فى ممارسة نشاطه الإجرامى.

كما أن المتهم خشى من السقوط فى قبضة الأمن، بعد مقتل شقيقه "عبد الوهاب" فى تبادل لإطلاق الرصاص أيضا مع قوات الأمن بأسوان خلال شهر سبتمبر الماضى، خلال محاولة ضبطه، لكونه مطلوب ضبطه لصدور حكم ضده بالسجن المؤبد، فى قضية قتل، بالإضافة إلى حكم آخر بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة قتل شخصين، وقضية سرقة بالإكراه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم "خط أسوان" هرب إلى منطقة بشتيل بأوسيم، بصحبة شقيقه "عبد الرحمن" مسجل خطر، خشية القبض عليهما، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطهما، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط "الخُط" وشقيقه بأوسيم، بعد ورود معلومات للرائد وليد كمال، ضابط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد تردد " حسب الله. ع. م " 26 سنة، عاطل ومسجل خطر، الشهير بــ " الخط " وشقيقه " عبد الرحمن " 34 سنة مسجل خطر، على منطقة بشتيل بأوسيم، لكون المتهم الأول مطلوب ضبطه في 12 قضية جناية في أسوان، متنوعة بين قتل وسرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات، وحريق عمد، وإطلاق أعيرة نارية، كما أن المتهم الثاني مطلوب ضبطه في 4 قضايا، بينهم قضية قتل ، وبتكثيف التحريات بإشراف المقدم محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، تمكن المقدم مجدي موسى ، رئيس مباحث مركز أوسيم، والرائد وليد كمال، من القبض على المتهمين بعد محاصرتهما، وضبط بحوزة المتهم الأول سلاح ناري طبنجة.

بمواجهة المتهمين اعترفا أمام العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بصحة الاتهامات المنسوبة اليهما، واعترف المتهم الأول بحيازته للسلاح لاستخدامه، فى ارتكاب الجرائم، كما كشفت تحريات رجال المباحث، بإشراف العميد مدحت فارس ، مدير المباحث الجنائية، أن السلاح النارى مسروق من أحد المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.