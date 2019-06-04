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مشاهد من زيارة ترامب لبريطانيا.. نوم وتجاهل ومخالفة للبروتوكول الملكى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:48 م
مشاهد من زيارة ترامب لبريطانيا.. نوم وتجاهل ومخالفة للبروتوكول الملكى ترامب والملكة إليزابيث
إيمان حنا

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التقطت عدسات المصورين مشاهد محرجة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال زيارته لبريطانيا اليوم، ما جعلها زيارة ملفتة للعالم، حيث تجاوز البروتوكول الملكى للمرة الأولى فى تاريخ بريطانيا خلال لقائه الملكة إليزابيث الثانية، وخرج الرئيس الأمريكى أثناء مأدبة العشاء التى أقامتها ملكة بريطانيا على شرفه عن البروتوكول، حيث ربت على ظهر الملكة، ما يعد أمرا غير مقبول.

وفى كلمة ألقاها ترامب فى حفل العشاء الذى أقامته الملكة على شرفه وأثناء رفعه نخب الملكة، أعرب الرئيس الأمريكى عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، على كرم الضيافة، وأيضا على "الطقس الجميل"، فى دعابة أثارت ضحك الملكة.

 

وبدا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غير متماسك حينما غلبه النعاس أثناء إلقاء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خطابا ملكيا بمناسبة زيارة الرئيس وعدد من أفراد عائلته إلى المملكة المتحدة.

فخلال مشاركة الرئيس الأمريكى فى مأدبة بقصر بكنجهام ضمن زيارة أحد أهدافها التأكيد على العلاقات الاقتصادية بين أمريكا وبريطانيا، ظهر وهو يغمض عينيه مرارا قبل أن يستجمع قواه ويصحو تجنبا للإحراج.

 

ترامب
 

 

وكانت الملكة البريطانية قد أكدت في كلمتها الثقة بأن القيم المشتركة لأمريكا وبريطانيا والمصالح المشتركة ستظل تجمع بين البلدين، وأضافت "نحتفل الليلة بتحالف ساعد في ضمان سلامة ورخاء شعبينا لعقود من الزمن، وأعتقد أنه سيستمر لسنوات طويلة قادمة".

ليس ترامب فحسب بل إن زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، خرقت البروتوكول الملكى البريطانى أيضا فى زيارة حيث قامت بمعانقة الملكة إليزابيث، وهو ما قابلته الملكة بعناق مماثل حتى لا تتسبب فى إحراج  لضيفتها.


ترامب

بريطانيا

الملكة اليزابيث

ملكة بريطانيا

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