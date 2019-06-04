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مدير تعليم إسنا: تجهيز 6 مدارس لاستقبال طلاب الثانوية السبت المقبل

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:36 م
مدير تعليم إسنا: تجهيز 6 مدارس لاستقبال طلاب الثانوية السبت المقبل استراحة - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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أكد محسن أحمد محمد مدير إدارة إسنا التعليمية بالأقصر، بأنه تم تجهيز 6 لجان بمدرسة كيمان المطاعنة الثانوية، وإسنا الإعدادية بنات، والثانوية بنين وإسنا الثانوية بنات، ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية، ومدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي، لاستقبال 2710 طالب وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها يوم السبت القادم. 

وأضاف محسن أحمد - فى بيان صحفى - إلى أنه تم التجهيز المناسب لاستراحات المراقبين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وتزويدها بكافة مقومات المعيشة الجيدة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين من المحافظات الأخرى من أجل توفير الاستقرار لهم .

 

 

 


الاقصر

امتحانات الثانوية العامة

مدينة اسنا

تجهيز استراحات المراقبين

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