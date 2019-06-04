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مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور الجديد.. توقف النقل بالأماكن غير المخصصة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور الجديد.. توقف النقل بالأماكن غير المخصصة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

-إيقاف مركبات النقل الثقيل فى غير الأماكن المُصرح بها

تندرج مخالفة الوقوف على الطرق أو إيقاف المركبات فى المناطق السكنية ضمن الشريحة الثالثة وفق قانون المرور الجديد ويخصم لمرتكبها 3 نقاط، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 أو بإحدى العقوبتين.

-عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين

وضعت تلك المخالفة بقانون المرور الجديد يتم خصمها من السائق حال ارتكاب المخالفة مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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