محاكم تندرج تحت مسمى المحاكم المتخصصة.. تعرف على أنواعها

كتبت هدى أبو بكر

أنشئت الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة بموجب قرار المستشار وزير العدل رقم 6383 لسنة 2011، وتختص بكل ما من شأنه حسن أداء المحاكم الاقتصادية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي والمحفز للاستثمار الوطنى، كما تختص بمحاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية والمساعدات القانونية، واٌلحقت بها إدارة المحاكم العمالية بموجب قرار وزير العدل رقم 2706 لسنة 2013.

وتباشر الإدارة عدد من الملفات الرئيسية - على سبيل المثال - منازعات الاستثمار وميكنة المحاكم الاقتصادية وميكنة محاكم الأسرة والتعاون مع منظمة العمل الدولية فى عقد الدورات التدريبية وإنشاء مكاتب المساعدات القانونية الأسرية والعمالية.

أما عن اختصاصات الإدارة ، فهى تشرف على المحاكم المتخصصة ، وهذه المحاكم هى ، المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة والمحاكم العمالية ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية الأسرية والعمالية.