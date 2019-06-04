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محافظ سوهاج يبحث الاستعدادات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:17 م
محافظ سوهاج يبحث الاستعدادات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لتأدية إمتحانات الثانوية العامة للفصل الدراسي 2018/2019، والتي ستبدأ في 8 يونيو القادم، وتنتهي في 3 يوليو.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ سوهاج مع اللواء رأفت الفقي مساعد مدير أمن سوهاج، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وممثلي قطاعات الصحة والكهرباء، لمناقشة استعدادات المحافظة وتأمينها لإمتحانات الثانوية العامة .

وأكد محافظ سوهاج خلال الإجتماع على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتأمين الامتحانات بجميع مراكز وقرى المحافظة، موجهاً بوضع خطة بديلة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع استمرار قوته خلال فترة الإمتحانات بكافة المدارس بجميع المدن والقرى، والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب لأداء الإمتحانات.

وأشار محافظ سوهاج الى توفير سيارات اسعاف في محيط اللجان بالإضافة الى فرق طبية بجميع اللجان.  

ومن جانبه قال الدكتور عمر شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد اللجان علي مستوي المحافظة 67 لجنة في 67 مدرسة،  لافتا إلى أن عدد طلاب العلمي 12183 طالب وطالبة، وطلاب الأدبي 6962 طالب وطالبة.

وأضاف أن المديرية ستقوم بإيفاد لجنة مكونة من أعضاء مركز الأسئلة بمحافظة سوهاج، والأمن الإداري لإستلام الأوراق الخاصة بالامتحانات، حيث سيتم نقل الأسئلة من المركز الرئيسي بالقاهرة إلى مركز الأسئلة بسوهاج من خلال طائرة خاصة، على أن يتم توزيع الأسئلة من المركز الرئيسي بالمحافظة إلى باقي اللجان من خلال السيارات اللازمة لنقل الإمتحانات، التي ستوفرها المديرية .

 

 


سوهاج

الثانوية العامة

محافظ سوهاج

التربية والتعليم

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