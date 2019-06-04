محافظ بني سويف: استئناف توريد القمح بعد انتهاء أجازة العيد بنظام الفترة الواحدة

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف أنه تقرر توقف توريد القمح للشون والصوامع والهناجر وكافة المواقع التخزينية، بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة 4 أيام، على أن تستأنف أعمال التوريد والاستلام اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأضاف المحافظ فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تقرر العودة للعمل بنظام الفترة الواحدة فى أعمال التوريد بمواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، مشيراً إلى أن إجمالى كميات الأقماح التى تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع بلغ 181 ألف و372 طن بنسبة 95% من المستهدف توريده هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى اليوم.