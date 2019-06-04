محافظ القاهرة يتفقد عددا من الأحياء لمتابعة النظافة استعدادا لعيد الفطر

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جولة ميدانية على أحياء "عين شمس والنزهة والسلام والنهضة" كما تفقد أحياء "حدائق القبة والوايلى وباب الشعرية" للوقوف على حالة النظافة بها خلال أجازات عيد الفطر المبارك وإلزام الشركات المنوط بها نظافة الأحياء بالقيام بواجباتها .

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة، على رفع كفاءة محور جسر السويس ورفع كافة المخلفات منة والتنسيق مع الهيئة العامة للأنفاق لإعادة الشيء لأصلة فور الانتهاء من أعمال إنشاء خط مترو الأنفاق بالمنطقة.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة على مستوى أحياء القاهرة بأكملها والبالغ عددها 38 حيا ورفع المخلفات أولا بأول نظراً لزيادة المخلفات الناتجة من المنازل خلال هذه الأيام.

رافق المحافظ فى الجولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض، رئيس جهاز المتابعة.