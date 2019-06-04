سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد عددا من الأحياء لمتابعة النظافة استعدادا لعيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:09 م
محافظ القاهرة يتفقد عددا من الأحياء لمتابعة النظافة استعدادا لعيد الفطر محافظ القاهرة يتفقد عددا من أحياء العاصمة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جولة ميدانية على أحياء "عين شمس والنزهة والسلام والنهضة" كما تفقد أحياء "حدائق القبة والوايلى وباب الشعرية" للوقوف على حالة النظافة بها خلال أجازات عيد الفطر المبارك وإلزام الشركات المنوط بها نظافة الأحياء بالقيام بواجباتها .

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة، على رفع كفاءة محور جسر السويس ورفع كافة المخلفات منة والتنسيق مع الهيئة العامة للأنفاق لإعادة الشيء لأصلة فور الانتهاء من أعمال إنشاء خط مترو الأنفاق بالمنطقة.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة على مستوى أحياء القاهرة بأكملها والبالغ عددها 38 حيا ورفع المخلفات أولا بأول نظراً لزيادة المخلفات الناتجة من المنازل خلال هذه الأيام.

رافق المحافظ فى الجولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض، رئيس جهاز المتابعة.

 


محافظ القاهرة

عيد الفطر

القمامه فى شوارع القاهرة

شوارع القاهرة والقمامه

رفع القمامة من القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رومانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

4 لاعبين ظلمهم أجيرى فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا وأنصفتهم الأرقام.. كهربا "مستر أسيست".. عمرو السولية رومانة ميزان الوسط.. عبدالله جمعة ظهير أيسر من طراز رفيع.. ومحمد هانى مستقبل الجبهة اليمنى للكرة المصرية

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

طقس العيد "شكل تانى" من الدلتا للصعيد.. اعرف التفاصيل × 11 معلومة

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

"اليوم السابع" فى منزل حسن حسنى بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير فى أول حوار: "تليفونى مابطلش رن وقالولى إنى مت وأنا زى الفل".. اعتزلت الفن لفترة بعدما دفنت علاء ولى الدين.. وقلت "ابنى مات مش هامثل تانى"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

تأنقى على طريقة ميلانيا ترامب.. السيدة الأولى تتألق فى "مأدبة العشاء"

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة