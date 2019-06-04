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محافظ البحر الأحمر يصدق على مليون جنيه لإصلاح جهاز الأشعة بمستشفى غارب

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:32 م
محافظ البحر الأحمر يصدق على مليون جنيه لإصلاح جهاز الأشعة بمستشفى غارب اصلاح جهاز الأشعة بمستشفى رأس غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تصديق اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على مبلغ مليون وثلاثين ألف جنية لاصلاح وتحديث جهاز الاشعة المقطعية بمستسفى غارب رأس المركزى . 
 
ومن جانبه تقدم الدكتور تامر مرعي، وكيل وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالشكر للواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على مساندته ودعمه للقطاع الصحى بالبحر الأحمر وإيمانه بدور الأجهزة الطبية الحديثة  فى تشخيص الحالات المرضية وعلاجها. 
 
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر  أنه فور إبلاغ المحافظ بعطل الجهاز صدق على المبلغ ، كما أشار  إلى أهمية وضرورة الجهاز بالمستشفى وما يقدمه للمواطنين بحيث لا يمكن الاستغناء عنه بالمستشفى ، مضيفا أن المحافظ كلفه بالاشراف بنفسه على إصلاح الجهاز والذى تم  الإنتهاء منه واعادته للخدمة بالمستشفى .
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البحرالاحمر

اصلاح جهاز الاشعة المقطعية

مستشفي غارب المركزي

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