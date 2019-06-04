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محافظ الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:28 م
محافظ الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر جانب من أعمال النظافة
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الفطر المبارك.
 
ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة فى الميادين والشوارع والساحات المخصصة لصلاة العيد وحول المساجد والطرق المؤدية إليها، كما شدد على ضرورة تواجد المسئولين المستمر للتصرف الفورى فى حالة ورود أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد.
 
ونفذت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شركة النظافة حملات موسعة بجميع أنحاء المدينة لتجريف ورفع الأتربة، وتراكمات القمامة بالإضافة إلى غسيل الشوارع والأرصفة والتأكد من تلافى أية سلبيات خاصة حول المساجد وساحات الصلاة المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، علاوة على تكثيف أعمال النظافة بالأماكن السياحية والميادين والحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين وزائرى الإسكندرية خلال أيام عيد الفطر المبارك.
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الاسكندرية

عيد الفطر

حملات نظافة

محافظ الاسكندريه

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