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محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الفطر ومشاركة الأطفال فرحتهم

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:15 م
محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لتقديم التهنئة بعيد الفطر ومشاركة الأطفال فرحتهم محافظ أسيوط يوزع المساعدات على الأطفال الأيتام
أسيوط - ضحا صالح

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زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عددًا من دور الأيتام بالمحافظة مقدمًا التهانى لأطفال تلك الدور بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديم الهدايا لهم كما أطمأن على الخدمات المقدمة للأطفال وتطوير تلك الدور لتلبى احتياجات الأطفال.

حيث بدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح، وألتقى أطفال الدار مستمعًا إلى طلباتهم والتى وجه بسرعة الاستجابة لها وإتاحة فرص عمل لبعض شباب الدار فى القطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة تطوير الدار لتلبى احتياجات الأطفال كما تفقد أقسام دار الصفا لرعاية الفتيات بحى غرب مدينة أسيوط وقدم التهنئة لفتيات الدار بمختلف أعمارهم مقدمًا لهم الهدايا.

وأكد محافظ أسيوط على التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعى لبحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور عليهم مطالبًا بتفعيل المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم لتحسين الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية.

وقدم محافظ أسيوط - خلال الزيارة - التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك وقام بتوزيع الهدايا والحلوى عليهم مستمعًا لمطالبهم مؤكدًا على تكرار الزيارات لدور الايتام وتلبية طلباتهم والمتابعة المستمرة لأعمال تطوير أقسام تلك الدور.

 

جولة المحافظ لدور الايتام (2)
جولة المحافظ لدور الايتام 

 

جولة المحافظ لدور الايتام (3)
جولة المحافظ لدور الايتام

 

جولة المحافظ لدور الايتام (4)
جولة المحافظ لدور الايتام 

 

جولة المحافظ لدور الايتام (5)
جولة المحافظ لدور الايتام

 

جولة المحافظ لدور الايتام (6)
جولة المحافظ لدور الايتام

 

جولة المحافظ لدور الايتام (7)
جولة المحافظ لدور الايتام (7)

 

جولة المحافظ لدور الايتام (8)
جولة المحافظ لدور الايتام

 

جولة المحافظ لدور الايتام (9)
جولة المحافظ لدور الايتام

 

 


اسيوط

محافظ اسيوط

دار الايتام باسيوط

محافظ اسيوط يوزع الهدايا على الاطفال

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