محافظة الوادى الجديد تواصل تنفيذ خطة مكافحة حرائق النخيل خلال عيد الفطر

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إن جميع الخطط الخاصة بتحسين البيئة ومواجهة الكوارث سيتم تنفيذها خلال إجازة عيد الفطر، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف الزملوط، أن هناك توجيهات لجميع رؤساء المراكز والقرى بمنع المزارعين من التخلص من المخلفات الزراعية داخل الحقول والمزارع وتحرير محاضر للمخالفين ومكافحة حرائق النخيل.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى أنه تقرر منع قيام أى مزارع بالاحتفاظ بالمخلفات الزراعية داخل الحقول، واستكمال خطة نقل جميع حظائر الماشية إلى خارج الكتلة السكنية، لافتا إلى أن هذه القرارات سيتم استكمال تنفيذها خلال أيام عيد الفطر بما فيها خطط مكافحة حرائق النخيل .

وأوضح الزملوط، أن المحافظة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات موسعة لمكافحة حرائق النخيل، والتى انتشرت بصورة كبيرة نتيجة إهمال المزارعين وقيامهم بالتخلص من المخلفات الزراعية داخل حقولهم الأمر الذى ينتج عنه وقوع الكوارث، حيث شهدت محافظة الوادى الجديد فى أكتوبر الماضى وقوع كارثة كبرى نتيجة التهام النيران لأكثر من 20 ألف نخلة على مساحة 150 فدانا بقرية الراشدة بمركز الداخلة نتيجة إهمال المزارعين.