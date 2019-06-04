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مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:39 ص
مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بليلة القدر
كتبت: إنجى مجدى

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سلطت مجلة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية، الضوء على تعليقات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالأقباط خلال خطابه فى احتفال ليلة القدر، قائلة إن تصريحات الرئيس علامة على جهوده المتواصلة لترسيخ التعايش السلمى فى مصر.

ونقلت المجلة عن موقع "إيجيبت توداى"، اليوم الثلاثاء، مقتطفات من كلمة الرئيس السيسى، التى انتقد فيها الفتاوى التى ترفض مشاركة الأقباط فى احتفالاتهم، ودعوته إلى الخطاب الدينى المستنير، باعتباره أفضل طريقة لمحاربة الأيديولوجيا المتطرفة.

خطاب الرئيس السيسى فى ليلة القدر يحظى باهتمام عالمى
خطاب الرئيس السيسى فى ليلة القدر يحظى باهتمام عالمى

وقالت المجلة فى تقريرها، إن "الخطاب الدينى المستنير.. هو بالضبط ما يُمكن أن تستخدمه مصر اليوم لمحاربة التهديدات التى تواجهها الأقلية المسيحية، وأن تُظهر للمجتمع الدولى أن المصريين يتحركون فى الاتجاه نحو الحرية الدينية".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الأقباط كانوا قد احتفلوا يوم السبت الماضى باليوم القبطى العالمى الأول، وبعث خلاله الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، رسالة تهنئة ودعم للمجتمع القبطى فى أنحاء العالم.


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الرئيس السيسى

خطاب الرئيس السيسى

اليوم السابع بلس

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