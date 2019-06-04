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ما هي الفحوصات اللازمة للرجل عند تأخر الإنجاب؟

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:30 م
ما هي الفحوصات اللازمة للرجل عند تأخر الإنجاب؟ تأخر الانجاب
كتبت فاطمة ياسر

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هناك العديد من الفحوصات الطبية التي يجب القيام بها للرجل في حالة تأخر الإنجاب لفترة تزيد عن السنة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم هذه  الفحوصات الطبية التي ينصح الرجل القيام بها عند التعرض لتأخر الإنجاب، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".  

ففي حالة الزواج والتعرض لتأخر الإنجاب لمدة تزيد عن عام، يبدأ القلق ينتاب الرجل، ويبحث عن أسباب تأخر الإنجاب، ولذا هناك العديد من الفحوصات والتحاليل التي يجب القيام بها للاطمئنان، ومنها التالي:

-تحليل السائل المنوي، والهدف منه فحص الحيوانات المنوية ومعرفة عددها وسرعاتها وجودتها، وهل يوجد أي التهاب يؤثر علي جودة السائل المنوي أم لا، وفي حالة وجود مشكلة يكون العلاج بسيط.

تأخر الانجاب

-فحص الخصية عن طريق قياس نسبة الدم المتدفق لديها، وهل هناك مشكلة تؤثر علي جودة الحيوانات المنوية أم لا؟.

-قياس نسبة هرمون الذكورة "التستوستيرون"، ومعرفة هل جيد أم لا.

-هرمون تنشيط الحويصلات،  ويتم عن طريق سحب عينة من الدم، ويفيد في تقيم الحيوانات المنوية والتعرف إذا كانت تعاني من مشكلة أم لا.

-قياس نسبة هرمون الحليب بالدم، فعندما يكون مرتفع  يتسبب في قلة جودة الحيوانات المنوية.


فحصوات تأخر الإنجاب عند الرجل

تأخر الانجاب

تأخر الانجاب عند الرجل

الانجاب

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