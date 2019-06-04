ما الأطعمة التى يمكن تناولها في اليوم السابق لمنظار القولون؟

كتبت إيناس البنا

يجب على معظم المرضى الذين سيخضعون لإجراء منظار فى القولون الالتزام بنظام أكل معين في اليوم السابق للعملية.

التحول إلى نظام غذائي سائل واضح يتكون من الماء والمرق وغيرها من السوائل الشفافة، وفقًا لموقع " everydayhealth" عادة ما تكون أطعمة مقبولة للاستهلاك في هذا الوقت.

يهدف التحول إلى النظام الغذائى السائل الشفاف الحفاظ على المعدة والأمعاء نظيفة مع الحد من الضغط على الجهاز الهضمى، ليساعد ذلك في الحفاظ على ترطيب الجسم أثناء تحضير المريض للاختبار.



منظار القولون

قد يقوم الطبيب بإجراء تعديلات محددة على النظام الغذائي استعدادًا للاختبار، فقد يحتاج مريض السكر إبلاغ الطبيب حالته الصحية، فعادة يجب أن يستهلك مريض السكر 200 جرام من الكربوهيدرات يوميًا أثناء اتباع نظام غذائي سائل مع مراقبة نسبة السكر في الدم عن كثب.

يشير تقرير الموقع إلى أنه يجب على المرضى تجنب السوائل التي تحتوي على أصباغ حمراء أو زرقاء أو أرجوانية عند الاستعداد لتنظير القولون، ومع ذلك فأن القهوة والشاى ومعظم المشروبات الغازية يمكن تناوله.

بداية من 3 أو 4 أيام قبل تنظير القولون، يجب على المريض التخلص من أكبر قدر ممكن من الألياف من النظام الغذائي ، والابتعاد عن المنتجات الخام والفواكه المجففة والبذور والمكسرات والحبوب الكاملة .