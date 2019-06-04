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مؤشر "نيكى" مستقر ومخاوف التجارة وقوة الين تقودان لعزوف عن المخاطرة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:51 ص
مؤشر "نيكى" مستقر ومخاوف التجارة وقوة الين تقودان لعزوف عن المخاطرة مؤشر نيكى _ أرشيفية
(رويترز)

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أغلق المؤشر نيكي القياسي مستقرا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء فيما حدت التوترات التجارية المتصاعدة وقوة الين من الإقبال على المخاطرة، بينما عززت الخسائر المستمرة لمجموعة سوفت بنك من الضغط على السوق بشكل عام.

ونزل المؤشر نيكي 0.01 في المئة إلى 20408.54 نقطة عند الإغلاق بعد أن تحرك صعودا وهبوطا خلال الجلسة.

وأضعف تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إقبال المستثمرين على المخاطرة وأدي لاضطراب في الأسواق المالية في الشهر الماضي. وفي اليابان، فقد المؤشر نيكي القياسي ثمانية بالمئة منذ بداية مايو

وأثناء الليل، توالت المزيد من الأنباء المحبطة إذ انزلق ناسداك في مسار تصحيحي وفقد المؤشر أكثر من عشرة من المئة مقارنة بمستوى الإغلاق القياسي في الثالث من مايو

وجاءت بيانات نشاط المصانع في الولايات المتحدة مخيبة للآمال ونزل مؤشر المعهد الأمريكي لإدارة التوريدات الذي يقيس نشاط الصناعات التحويلية على غير المتوقع لأقل مستوى فيما يزيد عن عامين ونصف العام وسط التوترات التجارية العالمية.

وخلال التعاملات الآسيوية، فقد الدولار 0.1 بالمئة إلى 107.980 ين بعد أن لامس 107.860 ين وهو أقل مستوى منذ العاشر من يناير

وارتفع ساهم فانوك 2.2 بالمئة بعد أن نزل 12 بالمئة على مدى الشهر الفائت، بينما ربح سهم طوكيو إلكترون 3.2 بالمئة بعد أن تراجع 15 بالمئة.

وأدى انخفاض قطاع التكنولوجيا الأمريكي الليلة الماضية لفتور معنويات المستثمرين، ودفع سهم سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر نيكي للنزول 3.3 بالمئة. وتسبب السهم في خسارة المؤشر 35 نقطة فيما أشار متعاملون لمخاوف بشان ربحية صندوق رؤية الذي يركز على التكنولوجيا.

وفقد سوفت بنك 6.2 بالمئة أمس الاثنين بعد أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن مساعي البنك لجمع أموال لصندوق ثان ضخم اُستقبلت بفتور من بعض كبار مديري الأموال في العالم.

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 في المئة إلى 1499.09 نقطة.


نيكى

مؤشر نيكى

بورصة طوكيو

اخبار الاقتصاد

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